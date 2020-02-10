Из Львова откроют прямые авиарейсы в Белград

Авиакомпания Air Serbia открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня 2020 года.
Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и субботам, сообщает avianews.com.
Вылет из Белграда в 00:30, а из Львова в 4:25 утра. Время в пути составит 1 час 50 минут. На линии будут задействованы турбовинтовые региональные самолеты ATR 72.
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Опубликованное расписание позволит Air Serbia состыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом назад.
Минимальная цена авиабилетов на рейсы Львов-Белград составляет $ 258 в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.
Украинский лоукост авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.
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