Ryanair открывает новый рейс из Украины

Открыли рейс из Харькова в Краков. Фото: El País

Сегодня состоялся первый рейс европейского лоукостера Ryanair из Харькова в Краков.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал об этом в Facebook.

"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - заявил он.

Билеты стоят от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

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"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - добавил министр.

Лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето. В цену билетов они закладают перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см в Ryanair и к 40х30х20 см в Wizz Air.