Ryanair открывает новый рейс из Украины

Сегодня состоялся первый рейс европейского лоукостера Ryanair из Харькова в Краков.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал об этом в Facebook.
"Ну что же, после того как Львов и Киев стали абсолютно привычными аэропортами для пассажиров Ryanair, а многим уже кажется, что так было всегда, а не с 2018 года, - наступила очередь Харькова. Сегодня состоялся первый полет Харьков-Краков лоукостом №1 Европы", - заявил он.
Билеты стоят от 12 евро. Рейсы Ryanair Харьков-Краков будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
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"19 июня ждем Ryanair в Одессе", - добавил министр.
Лоукосты Ryanair и Wizz Air объявили распродажу билетов на лето. В цену билетов они закладают перевозку ручной клади с габаритами до 40х25х20 см в Ryanair и к 40х30х20 см в Wizz Air.
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