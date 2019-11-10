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воскресенье, 10 ноября 2019 11:53

SkyUp открыл авиарейсы из Львова в Париж
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Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа
Фото: Международный аэропорт "Львов"
Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа
Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа
Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа
Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа

Украинский лоукост-авиакомпания SkyUp начинает регулярные рейсы из Львова в Париж. Первый самолет улетел вчера, 9 ноября.

Полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, что недалеко от Парижа, сообщает пресс-служба львовского аэропорта.

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В центр Парижа будет курсировать шаттл-автобус, который отправляется через 20 минут после прибытия самолета. Время в пути до города чуть больше часа.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону, на сегодня, составляет 1665 грн.

Этот рейс компания анонсировала еще 2 октября.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines рассматривает возможность запуска рейсов из Мариуполя и Запорожья.

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