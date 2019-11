Обнародовали видео возгорания самолета с украинцами в Египте

Самолет с украинцами, прилетевший в Египет уже шел на посадку, когда у него загорелось шасси. Выполнял рейс SkyUp по маршруту Запорожье - Шарм-эль-Шейх,

Сначала появилось пламя, затем - дым. Службы аэропорта сразу начали тушения. Это видно на обнародованном видео от египетской авиации.

"После приземления борта произошла утечка жидкости из гидравлической системы на горячие тормоза, вызвало возгорание левого шасси", - пояснили в Министерстве гражданской авиации Египта.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ