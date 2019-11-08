В России загорелся самолет с пассажирами: видео ЧП

В аэропорту российского Хабаровска на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190. Фото - povin.com.ua

В ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.

Возгорание произошло во время запуск двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

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Самолет должен был отправиться по маршруту Хабаровск - Магадан.

Сотрудникам аэропорта удалось ликвидировать пожар, никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиры отправятся в Магадан другим рейсом.

У самолета авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель. Происшествие случилось в "Шереметьево". На борту уже находились пассажиры, которые должны были вылететь во Владивосток.