В Египте горел украинский самолет с пассажирами на борту

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх в субботу, 9 ноября, произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.
У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси, сообщает Министерство гражданской авиации Египта.
После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.
Пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.
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Спасательная служба аэропорта потушила пожар, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета.
В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.
В ночь на 8 ноября в аэропорту российского Хабаровска на взлетной полосе загорелся двигатель у самолета Embraer-190.
Возгорание произошло во время запуска двигателя. На борту самолета находилось 18 пассажиров и 5 членов экипажа, все они были эвакуированы.
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