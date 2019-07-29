Ryanair повышает цены на багаж и приоритетную посадку

Ryanair повышает цены. Фото: Сегодня

Ryanair поднял размер максимального сбора за услугу приоритетной посадки, а также перевозку малого багажа весом до 10 кг.

Теперь диапазон сбора за приоритетную посадку составляет 6-12 евро и является одинаковым как в случае оформления услуги во время бронирования билета, так и после этого. Ранее диапазон цен составлял 6-10 евро, сообщается на сайте лоукостера

Предыдущий раз авиакомпания поднимала цены на багаж в феврале.

Перевозка багажа до 10 кг теперь стоит 10-17,5 евро при оформлении услуги во время бронирования и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого Ryanair использовал диапазон цен 10-12 евро, который был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

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Данное повышение является вторым по счету за последние месяцы после ввода Ryanair новой политики по перевозке ручной клади и малого багажа, введенной с 1 ноября 2018 года. Тогда авиакомпания уменьшила бесплатную норму ручной клади для пассажиров без приоритетной посадки только до одного предмета с габаритами до 40х25х20 см. Пассажиры, оплатившие сбор за приоритетную посадку, могли брать на борт один чемодан с габаритами 55х40х20 см и весом до 10 кг и второй предмет с габаритами до 40х25х20 см. Размер сбора составлял 6 евро при покупке билета и 8 евро в последующий период.