Итальянский лоукостер может запустить рейсы из Мариуполя и Запорожья

Итальянский лоукостер Ernest Airlines рассматривает возможность запуска рейсов из Мариуполя и Запорожья.
Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Также о возможности полетов из этих аэропортов ранее заявлял посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает "Интерфакс-Украина".
"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а затем и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днепр", - подчеркнул Ла Чечилия.
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Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.
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