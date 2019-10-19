Итальянский лоукостер может запустить рейсы из Мариуполя и Запорожья

Итальянский лоукостер Ernest Airlines планирует рейсы из Мариуполя и Запорожья. Фото: Avianews

Итальянский лоукостер Ernest Airlines рассматривает возможность запуска рейсов из Мариуполя и Запорожья.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Также о возможности полетов из этих аэропортов ранее заявлял посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия, передает "Интерфакс-Украина".

"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена ​​аэропортовая инфраструктура, а затем и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днепр", - подчеркнул Ла Чечилия.

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Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.

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