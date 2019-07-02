Чехия закрыла небо для России

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1692
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1548
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1566
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3385
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2268
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1629
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24903
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
10
6
4
8
8
Показали уникальное явление сияющих волн
Показали уникальное явление сияющих волн
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Гвадалахару засыпало аномальным градом
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Каждый понедельник празднуют день вина - украинка рассказала о жизни в самом романтичном городе мира
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
Аренда виллы или даже острова: Airbnb запустил люксовый аналог
Видео
Все видео
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Трамп впервые ступил на землю Северной Кореи
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 414
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1629
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1584
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2169
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 477
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 10:18

Чехия закрыла небо для России

  Комментировать
  Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний. Фото: TJ
Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний. Фото: TJ

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

"Несмотря на то, что "Аэрофлот" имеет все технические возможности для обеспечения рейсов, чешская авиационная власть приняла решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

В то же время авиакомпания продолжит выполнять 2 рейса до Праги, которыми могут воспользоваться пассажиры отмененных рейсов. Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагают вернуть деньги за авиабилет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госавиаслужба возобновила сертификат лоукостеру Yanair

В аэропорту оккупированного Симферополя самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку. У воздушного судна возникли проблемы с закрылками.

"Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чехия закрыла небо для России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

В тюрьме погиб священник

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 152634
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 104071
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 79982
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 35011
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 24012
Мир
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 15323
Facebook будет бороться с фейками
Facebook будет бороться с фейками Просмотров: 54
Гонконг отказался от закона об экстрадиции
Гонконг отказался от закона об экстрадиции Просмотров: 216
В офис Facebook пришла опасная посылка: людей эвакуировали
В офис Facebook пришла опасная посылка: людей эвакуировали Просмотров: 153
Богач пожертвовал на благотворительность $3,6 млрд
Богач пожертвовал на благотворительность $3,6 млрд Просмотров: 783
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
3
В Украине до сих пор не запретили Компартию
Голосов: 4024
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua