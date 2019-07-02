Чехия закрыла небо для России

Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний. Фото: TJ

Чехия аннулировала разрешения на часть рейсов российской авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля.

"Несмотря на то, что "Аэрофлот" имеет все технические возможности для обеспечения рейсов, чешская авиационная власть приняла решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Причину такого решения чешских властей в "Аэрофлоте" не уточнили.

В то же время авиакомпания продолжит выполнять 2 рейса до Праги, которыми могут воспользоваться пассажиры отмененных рейсов. Пассажирам с бронированием на рейсы 2 июля предлагают вернуть деньги за авиабилет или изменить маршрут на альтернативный пункт в Европе без сборов.

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В аэропорту оккупированного Симферополя самолет, направлявшийся в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку. У воздушного судна возникли проблемы с закрылками. "Самолет приземлился несколько минут назад, все в порядке. По информации экипажа, были проблемы с выпуском закрылков", - сказали в аэропорту.