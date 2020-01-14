SkyUp запускает новые рейсы в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова

Минимальные цены на билеты стартуют от 1150-1530 грн в зависимости от маршрута

Украинский лоукост авиаперевозчик SkyUp Airlines объявил о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Билеты доступны для бронирования на сайте компании, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Ранее перевозкой пассажиров на этом направлении занималась авиакомпания Ernest Airlines.

SkyUp Airlines будет летать по маршрутам Ламеция-Терме, Бергамо, Болонья и Рим. Новые рейсы будут выполняться не только из Киева, но и из регионов: Одессы, Харькова, Львова. Рейсы стартуют весной.

Минимальные цены на билеты стартуют от 1150-1530 грн в зависимости от маршрута.

Польская авиакомпания LOT готовит перевозки по маршруту Варшава - Ивано-Франковск. Полеты начнут выполнять летом 2020 года.