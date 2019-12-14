Лоукостер отменил три авиарейса: известна причина

Авиарейсы отменили на зимний период. Фото: https://www.avianews.com/

Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим, Харьков - Милан на зимний сезон.

Причиной назвали - снижение пассажиропотока в этот период. Последний в этом году рейс Киев - Генуя состоялся 6 декабря. В системе бронирования продажи открыты на перелеты с 1 апреля 2020 года, передает avianews.

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Последние рейсы Харьков - Рим состоятся 28 декабря 2019 года и 4 января 2020 года. Рейсы Харьков - Милан — 29 декабря 2019 года, 5 и 12 января 2020 года.

"Все пассажиры, которых коснулись эти изменения, были проинформированы по е-mail и SMS. Запросы на возврат стоимости билета и/или переоформление билета на другие рейсы обрабатываются", — говорится в письме лоу-коста.

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