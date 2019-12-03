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вторник, 03 декабря 2019 09:55

Надо меньше летать - астролог насторожила прогнозом на 2020 год

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Надо меньше летать - астролог насторожила прогнозом на 2020 год
В июне лучше воздержаться от экстремальный путешествий и развлечений. Фото: antonivtours.com

В 2020 году переживем три сезона затмений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Их еще называют коридорам затмений, - говорит астролог. - Это Солнечное затмение, которое состоится 26 декабря 2019 года и Лунное 10 января. Затем Лунное затмение 5 июня, Солнечное - 21 июня, еще одно Лунное - 5 июля. А также Лунное затмение 30 ноября и полное Солнечное - 14 декабря".

Самым сложным периодом 2020 станет июнь.

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"Солнечное затмение 21июня будет нести наиболее фатальные события, - говорит Максимова. - Это затмение серии 4N, которое несет повышенный риск аварийных ситуаций, техногенных и транспортные катастрофы, голодные годы и притеснения прав и свобод людей. В частности с ним связывают гибель Титаника 1912 года, массовое выселение украинцев и голодомор 1930-х годов, трудовые лагеря и экономические проблемы 1948 года и большое количество авиакатастроф 2002-го".

По словам астролога, в 2020 году надо меньше летать. А в июне лучше вообще отказаться от перелетов. Не стоит запускать в работу предприятий, электростанций. Лучше воздержаться от экстремальный путешествий и развлечений.

Астролог рассказала, чего стоит ожидать от первой недели зимы.

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Дата
03
декабря

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