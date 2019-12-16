Лоукост объявил новые рейсы в Болгарию, Израиль и Грузию

Лоукостер SkyUp объявил новые рейсы из международного аэропорта Харьков. Фото: senfil.net

16 декабря в лоукостера SkyUp Airlines начали продажу билетов в направлениях Грузии, Болгарии и Израиля. Новые рейсы будут летать из Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании в Facebook.

Вылеты в Тбилиси стартуют с 29 марта и будут выполняться до 24 октября по понедельникам и четвергам. Билет в стоит от 1833 грн, в обратном направлении - от 1998 грн.

С 29.03 до 24.10 каждый четверг и воскресенье будут выполняться рейсы в Тель-Авив. Стоимость билета в Израиль 2433 грн, возвращение обойдется дороже - от 2447 грн.

С 29 мая по вторникам и пятницам в расписании значатся вылеты из Харькова в Батуми. Стоимость билета в одну сторону стартует от 1751 грн - возвращение домой обойдется дешевле. Билет из Харькова стоит от 1905 грн. Рейсы в этом направлении будут выполнять до начала октября.

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Со 2 июня по 9 сентября по вторникам из Харькова можно будет улететь в Бургас. Билет "туда и обратно" стоят соответственно 1594 грн и 1423 грн.

Украинский лоукост-авиакомпания SkyUp начала регулярные рейсы из Львова в Париж. Первый самолет полетел 9 ноября.