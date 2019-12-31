Турция вводит новый налог для туристов

С 2020 года отдых в Турции подорожает. ФОТО: onlinetours.ru

С 1 января 2020 года в Турции с туристов будут взимать налог за проживание в гостиницах. Составит он 2% от стоимости гостиничного номера.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку остались без ответа", – сообщает издание TourismGuncel.

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В течение первого года налоговая ставка составит 1%, в дальнейшем – 2%. Платить налог будут гостиницы, пансионаты, гостевые дома и другие средства размещения, принимающие туристов. Для гостей налог будут оформлять отдельным документом.

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