Поляки откроют новый авиарейс в Украину

LOT откроет авиарейс по маршруту Варшава - Ивано-Франковск. Фото: 1NEWS.COM.UA

Польская авиакомпания LOT готовит перевозки по маршруту Варшава - Ивано-Франковск. Полеты начнут выполнять летом 2020 года.

Заявки на соответствующие слоты уже поданы перевозчиком, сообщает cfts.org.ua.

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Всего поляки предоставили запросы по летней навигации в 15 аэропортах, среди которых оказался Ивано-Франковск. До сих пор LOT летал в украинские аэропорты Борисполя, Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines рассматривает возможность запуска рейсов из Мариуполя и Запорожья. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Также о возможности полетов из этих аэропортов ранее заявлял посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.