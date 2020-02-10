Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов. Фото: logist.today

На выходные с 7 по 9 марта Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов маршрутов по графику.

Они будут курсировать из столицы во Львов, Ужгород, Черновцы, Ковель, Жмеринку, Винницу, Одессу, Кривой Рог, Харьков, Днепр, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Билеты уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах. Параллельно руководство железной дороги будет изучать спрос для дальнейшего назначения поездов на популярных направлениях.

Укрзализныця, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве. Меморандум подписали 5 февраля.