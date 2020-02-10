Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1017
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2214
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 603
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2952
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2376
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3132
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4807
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
5
7
8
7
15
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Видео
Все видео
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 855
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1593
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 999
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1116
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 17:37

Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту

  Комментировать
Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту
Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов. Фото: logist.today

На выходные с 7 по 9 марта Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов маршрутов по графику.

Они будут курсировать из столицы во Львов, Ужгород, Черновцы, Ковель, Жмеринку, Винницу, Одессу, Кривой Рог, Харьков, Днепр, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця разрешила использовать электронные удостоверения

Билеты уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах. Параллельно руководство железной дороги будет изучать спрос для дальнейшего назначения поездов на популярных направлениях.

Укрзализныця, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве. Меморандум подписали 5 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Хіт Пола Маккартни запретили

Власть не позволила Пастернаку получить Нобелевскую премию

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

Россияне переименовали город в Крыму

В космосе столкнулись два спутника

Первый в мире зонт весил до 3 килограммов

Новая власть взялась за население Западной Украины

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 20773
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 15670
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
Ранее была в розыске: показали фото 18-летней, которая застрелила инструктора тира
3
 1 Просмотров: 12879
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 2 Просмотров: 11979
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 10557
Общество
Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области
Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области Просмотров: 27
Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию
Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию Просмотров: 45
Эвакуация украинцев из Уханя: кого не пустят в самолет
Эвакуация украинцев из Уханя: кого не пустят в самолет Просмотров: 333
Маленькой уманчанке на срочную операцию по удалению опухоли нужно 163 тыс. грн
Маленькой уманчанке на срочную операцию по удалению опухоли нужно 163 тыс. грн
 Просмотров: 45
Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм
Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм Просмотров: 828
Больше всего комментируют
6
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
6
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
2
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
Голосов: 48732
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua