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среда, 05 февраля 2020 15:51

Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум: подробности

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Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум: подробности
Меморандум о взаимопонимании Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали 5 февраля. Фото: Рубрика

Укрзализныця, немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве.

Меморандум подписали 5 февраля. Украинскую сторону представлял премьер-министр Алексей Гончарук, немецкую - член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалла, передает "Інтерфакс".

"Это будет следующим шагом для дальнейшего сотрудничества с Украиной", - отметили в Deutsche Bahn.

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23 января о планах отдать Укрзализныцю под руководство немецкой компании на 10 лет заявил премьер Алексей Гончарук.

Позже в Deutsche Bahn объяснили, что будут консультировать Укрзализныцю по предпринимательским и техническим вопросам. Однако участия в управлении украинской компанией принимать не будут. Об этом говорится в предварительном соглашении, которое подписали 22 января в Давосе.

Правительство создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества с Deutsche Bahn. В нее вошли представители Укрзализныци, транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес-ассоциаций, профсоюзов и Министерства инфраструктуры. В то же время в Кабмине отметили, что Укрзализныця останется под контролем государства, а сотрудничество с Deutsche Bahn поможет защитить интересы работников, создать современную и безопасную железную дорогу.

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Комментарии

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Дата
05
февраля

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