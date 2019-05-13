Епифаний рассказал о возможности объединения ПЦУ с греко-католиками

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться", - Епифаний. Фото: www.pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний допускает, что православные восточного и западного обрядов в будущем могут объединиться в одну церковь.

"В целом многие стремятся и говорит о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях" , - заявил Епифаний.

Об этом митрополит рассказал в интервью на телеканале Эспрессо.

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"На встрече с Блаженнейшим Святославом мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться. Теоретически это в будущем возможно. Но это зависит от того, как мы будем сотрудничать , поддерживать эти дружеские отношения, стремиться этого единства. в будущем все православные должны объединиться в единой Церкви", - подчеркнул глава ПЦУ.

Бывший глава Киевского патриархата Филарет считает, что КП все еще существует. Он собирает архиереев, чтобы обсудить перспективы восстановления КП, который бы хотел сам возглавить. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что его на эту встречу не приглашали. После этого Филарет отправил приглашение предстоятелю Украинской церкви Епифанию на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макария 14 мая.