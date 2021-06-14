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понедельник, 14 июня 2021 12:00

Дожди и грозы: каким областям ждать непогоды

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15 июня в Украине ожидаются дожди и грозы, но погода при этом останется теплой.

Завтра в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В большинстве областей ожидается +20...25°С, а на востоке до +27°С.

"Дожди и грозы охватят большинство нашей территории, только западная часть завтра будет в основном среди сухой воздушной массы. Разве что какой-то залетный дождь пройдет на Закарпатье или в Черновицкой области", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Наибольшая вероятность грозовой деятельности завтра
Наибольшая вероятность грозовой деятельности завтра

Наконец, дошла очередь и до температуры воды. Карта достаточно оптимистичная, вполне можно нырять.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Карта показывает, где какая сейчас температура воды
Карта показывает, где какая сейчас температура воды

В Киеве 15 июня ожидается дождь с грозой. Температура воздуха завтра предполагается в пределах +23...26°С. Неделя в целом будет теплой, до умеренной жары.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 до 12 июня возможно резкое поднятие температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода продержится до конца июня.

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Дата
14
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