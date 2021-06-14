В Карпатах посреди июня выпал снег: аномальное фото

14 июня погода в Карпатах все еще зимняя. Гору Поп Иван Черногорский снова замело снегом.

Столбики термометров показывают 0°С, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook. Северо-западный ветер на вершине горы достигает 11-12 м/с.

"По состоянию на 07:00 в высокогорье Карпат снова снег и облачно", - сказано в посте.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Лето в этом году будет довольно жарким, однако с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины выдастся прохладным, с 6 до 12 июня возможно резкое поднятие температуры, которая со временем опустится до +22...25°С. Такая погода продержится до конца июня.