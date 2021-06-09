Дождевой циклон: где ухудшится погода

Грозовые дожди пройдут практически повсюду в четверг.
При грозах возможны шквалы и град, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Циклону так нравится в Украине, что он решил остаться еще на несколько дней. Доплатит за пребывание привычной валютой - дождями с грозами", - говорится в сообщении.
10 июня ливней не будет разве что на юге и севере. Температура воздуха радовать. В течение дня завтра ожидается + 20...24°C.
В столице в четверг есть вероятность дождя с грозой, однако солнца также будет хватать. Столбики термометров поднимутся до +20...23°C.
Летний дождь прибьет пух, смоет пыль и украсит цветы блестками.
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Лето в Украине будет в этом году довольно жарким. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
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