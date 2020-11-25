Черная пятница во время карантина: что нужно знать о распродаже

Черная пятница 2020 оказалась скована карантинными мерами. В Украине ввели карантин выходного дня и теперь магазины, которые находятся в торговых центрах, не могут работать в субботу и воскресенье. Учитывая, что ритейлеры давно стараются растянуть распродажу хотя бы на три дня, новые карантинные правила сулят большую потерю выручки. К тому же в торговых залах не может одновременно находиться большое количество людей.

Отменять распродажу магазины не спешат. Вместо того, чтобы суетно переживать и отказываться от Black Friday, ритейлеры проведут ее в онлайне. Лучшие акционные предложения сосредоточатся в сети.

В интернет-магазинах появляются отдельные страницы, посвященные Черной пятнице

Когда начнется распродажа

В 2020 году Черная пятница в Украине запланирована на 27 ноября. Это официальный день, но скидки во многих магазинах действуют уже сейчас.

Предложения интернет-магазинов всегда нужно мониторить заранее. Удобнее делать это, подписавшись на e-mail рассылку. Тогда не придется обновлять сайт по 2-3 раза в день. Всю информацию вы получите по электронной почте.

Где искать большие скидки на Черную пятницу

В интернет-магазинах появляются отдельные страницы, посвященные распродаже. Вы можете предварительно составить список товаров, которые планируете купить. Затем найти магазины с необходимыми товарами и ознакомиться с акционными предложениями на специальной странице. Обычно тут же можно узнать и особые условия, действующие в магазине.

Второй вариант – сравнить лучшие предложения через агрегаторы скидок или прайс агрегаторы.

Как покупать с максимальной выгодой

Ищите интернет-магазины, делающие интересные дополнительные предложения. Например, предлагают подарок к большой покупке, начисляют кэшбэк за оплату онлайн или оплачивают адресную доставку.

Это отличный способ сэкономить на покупке сопутствующих товаров и доставке или продлить выгодный шопинг с помощью кэшбэка. Когда Black Friday 2020 подойдет к концу, вы сможете частично оплатить следующие покупки в магазине с помощью кэшбэка. Обычно, накопленными деньгами можно покрыть до 50% нового заказа.

Какие товары покупать

Ориентируйтесь на потребности и желания. Самая популярная ниша – мобильная электроника. Новые смартфоны, продвинутые ультрабуки или умные аксессуары к гаджетам продают со скидкой до 70%. К этим же товарам чаще всего прилагают полезные подарки. Например, чехол либо защитное стекло при покупке смартфона. Также распродажа на Черную пятницу – прекрасная возможность приобрести полезную технику для дома, например, робот-пылесос.

Составьте список, чтобы ничего не упустить. Сначала покупайте товары, которые сейчас пользуются самым большим спросом. Так во время распродажи со скидкой можно будет купить iPhone 12 или игровую консоль Sony PlayStation 5, только недавно появившиеся в продаже. Эти товары сейчас сверхпопулярны, поэтому их могут быстро раскупить. Так что не медлите и начните шопинг сейчас!