"Я помогаю украинской армии" - граждан зовут на акцию

К акции приобщатся известные личности. Фото: @dodosocks

Украинский бренд носков и белья Dodo Socks 12 и 13 февраля проведет благотворительную акцию в фирменных магазинах.

Об этом Gazeta.ua сообщил производитель.

Планируют собрать 500 тыс. грн на нужды украинской армии. Вырученные средства передадут фонду "Вернись живым".

Акция состоится в Киеве по улице Антоновича 19/21 и Львове - ул. Армянская, 30 и Федорова 2.

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На два дня консультантами в фирменных магазинах станут известные личности, среди которых вокалист группы ТНМК Фоззи и телеведущий Майкл Щур.

Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам Украины и волонтерам, сообщили социологи.