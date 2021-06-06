Семейный бизнес: как интерес к керамике перерос в семейное дело

Фото: Фото предоставила семья Троць

Игорь и Кристина Троць из Косово на Ивано-Франковщине вместе с дочерью Марией-Терезой основали семейную мастерскую керамики.

Первые работы начали делать в 1990-х.

Этим делом занимались их родители, но супруги пошли своим путем и сами учились рисовать и формировать изделия.

По словам Марии-Терезы Троць, керамика с ней с детства. Она вместе с родителями начала этим заниматься и учиться.

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"Используем часто традиционные косовские мотивы. Желтый, зеленый, коричневый - самые популярные цвета для косовской керамики. Мотивы сначала были цветочные и геометрические, но начали двигаться вперед и делаем сюжеты, чтобы рассказать о жизни гуцулов, добавляем тематику традиционных праздников. Начали рисовать карпатских мифических существ. К тематике традиционных украинских орнаментов добавляем скандинавскую или другие, чтобы расширить спектр элементов", - говорит мастерица.

Она также объясняет, что в изделие вкладывают определенную символику.

"Вместе с тем, людям стараемся ее не навязывать. Имеем в виду один смысл, а они приходят и читают совсем другое. И это хорошо, они правы. После того как косовскую керамику приняли в ЮНЕСКО, ее популярность и ценность заметно возросла. О ней стали больше расспрашивать и просить новую информацию. Вообще в последние годы в Украине больше стала цениться ручная работа и не только керамика. Самий сложный психологический момент в работе - это выжигать изделие в специальной печи, потому что никогда не знаешь, что из этого выйдет. А на это уходит день и мы не можем контролировать процесс ".

Этнограф Дмитрий Пожоджук из Косовщини собирает древние узоры для вышивки и интерпретирует их на рубашках. Мужчина начал вышивать, когда ему было шесть лет. По его словам, главным в этой работе является популяризация всего украинского.