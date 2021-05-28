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пятница, 28 мая 2021 15:10

"Доярки приносят кусочки старинных узоров" - как этнограф ищет древнюю вышивку
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Этнограф восстанавливает древнюю украинскую вышивку и собрал коллекцию узоров
Фото: Фото предоставил Дмитрий Пожоджук
Этнограф восстанавливает древнюю украинскую вышивку и собрал коллекцию узоров
Этнограф восстанавливает древнюю украинскую вышивку и собрал коллекцию узоров
Этнограф восстанавливает древнюю украинскую вышивку и собрал коллекцию узоров
Этнограф восстанавливает древнюю украинскую вышивку и собрал коллекцию узоров

Этнограф Дмитрий Пожоджук собирает древние узоры для вышивки и интерпретирует их на рубашках.

Мужчина начал вышивать, когда ему было шесть лет. Для Gazeta.ua он рассказал, каким образом ищет древнюю вышивку.

По его словам, главным в этой работе является популяризация всего украинского.

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"По специальности я журналист, имел возможность по работе ездить по селам Буковины и не только. Приезжаю писать о доярке. И она рассказывает, что делает и как. Тогда спрашиваю, что еще умеет делать, кроме этого. Оказывается, поет. Беру бумагу и записываю те песни. Спрашиваю другую доярку, а та вышивает. Посмотрел на процесс и спросил, нет ли клочка старого узора. Нашла. И таких лоскутков старых узоров я собрал больше 25 тисяч ", - рассказывает.

Много примеров старинной вышивки Дмитрий Пожоджук нашел в селах Чернобыльской зоны.

"Взял куски полотна длиной два метра и более, на них по части узоров вышил. Образовалось большое панно с около 100 аппликациями. Еще есть с полесскими узорами, подольскими, космачскими, болгарскими и другими".

В День вышиванки украинские звезды наперебой демонстрируют себя в национальной одежде и поздравляют поклонников с праздником через социальные сети. Одной из первых появилась в бело-изумрудном платье-вышиванке Светлана Тарабарова. Кстати, наряд певицы прекрасно гармонирует с ярким цветом ее волос.

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