Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла

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Риелтор из Украины Андрей Колесник выставил в соцсети пост о продаже квартиры, которая стоит $1,1 млн.

Пост с описанием квартиры мужчина опубликовал в Facebook.

"Продается 3-комнатная квартира в статусном доме, самый центр Киева ул.Городецкого 12. Квартира с качественным дизайнерским ремонтом, дорогой техникой и мебелью, все делалось под заказ. Использовали только натуральные и дорогие стройматериалы, производства Франции, Италии, Испании", - говорилось в публикации.

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Пользователи сети высмеяли квартиру и сравнили ее со стилем Виктора Пшонки.

"Дизайнер случайно не сидел?".

"Интересно кому понравится жить в таком ремонте Пшонки. Больше подходит для съемок передач с цыганами ".

"Мне нравится версия о борделе".

"Депутат наворовал, теперь продает".

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