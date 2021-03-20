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суббота, 20 марта 2021 16:39

Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
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Сеть высмеяла дизайнерский ремонт в квартире, которую выставил на продажу риелтор.
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Сеть высмеяла дизайнерский ремонт в квартире, которую выставил на продажу риелтор.
Сеть высмеяла дизайнерский ремонт в квартире, которую выставил на продажу риелтор.
Сеть высмеяла дизайнерский ремонт в квартире, которую выставил на продажу риелтор.
Сеть высмеяла дизайнерский ремонт в квартире, которую выставил на продажу риелтор.

Риелтор из Украины Андрей Колесник выставил в соцсети пост о продаже квартиры, которая стоит $1,1 млн.

Пост с описанием квартиры мужчина опубликовал в Facebook.

"Продается 3-комнатная квартира в статусном доме, самый центр Киева ул.Городецкого 12. Квартира с качественным дизайнерским ремонтом, дорогой техникой и мебелью, все делалось под заказ. Использовали только натуральные и дорогие стройматериалы, производства Франции, Италии, Испании", - говорилось в публикации.

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Пользователи сети высмеяли квартиру и сравнили ее со стилем Виктора Пшонки.

"Дизайнер случайно не сидел?".

"Интересно кому понравится жить в таком ремонте Пшонки. Больше подходит для съемок передач с цыганами ".

"Мне нравится версия о борделе".

"Депутат наворовал, теперь продает".

Ольга, которая живет в Андорре, вместе с мужем занимаются легализацией иностранцев, рассказала о высоких ценах на жилье в стране и объяснила особенности рынка недвижимости.

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