Виновата женщина: росийскому военному вынесли страшный приговор

Дмитрия Долгополова обвинили в шпионаже за женщины. Фото: российские СМИ

Россияне приговорили к 10 и 9 лет тюрьмы военнослужащего Черноморского флота Дмитрия Долгополова и его жену.

Их обвинили в шпионаже в пользу Украины, пишут пропагандистские СМИ ТАСС.

"28 февраля 2019 Северо-Кавказским окружным военным судом признаны виновными в совершении государственной измены в форме выдачи государственной тайны гражданин РФ, военнослужащий Черноморского флота майор Долгополов Д. А. и его сожительница, гражданка РФ Сухоносова А. С . - в форме шпионажа", - говорится в сообщении.

Дмитрия Долгополова приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а его жену - к 9 годам колонии общего режима.

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Россияне утверждают, что мужчины в украинском сторону переманила женщина.

"Установлено, что Сухоносова, будучи завербованным сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины полковником Игорем Клименко, привлекла Долгополова в конфиденциального сотрудничества с украинской спецслужбой за денежное вознаграждение", - добавляют россияне.

Политзаключенного Владимира Балуха российские оккупанты могут этапировать в следственный изолятор в Твери. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов, пишет "Прямой". Он говорит, что сейчас политзаключенного перевезли в город Армавир, республики Адыгея.