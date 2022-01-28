В Киеве львы приглашают на празднование своего 13-летия: яркие фото "застолья"

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

В Киевском зоопарке 29 и 30 января продолжат отмечать день рождения львов – Геркулеса, Кристины, Вилии и Дарьи.

По случаю праздника в зверинце устроили шоу "Остров сокровищ", сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Вы видели как охотятся львы? По случаю своего 13-летия в 11:00 львиный прайд зоопарка выходит на охоту за любимыми мясными вкусностями", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевскую набережную заполонили "милые и доверчивые" лебеди: фото пернатых

У посетителей будет возможность наблюдать как вынюхивают, допрыгивают, достают, отбирают, распаковывают и смакуют именинники мясные подарки.

"Это настоящий праздничный квест для нашей четверки. За ярким впечатлениями – в Киевзоо. Успейте посетить день рождения львов", - призвали работники зоопарка.

Стоимость билета для взрослых – 100 грн, для детей – 50 грн.

В столичном зоопарке летом прошлого года слону Хорасу подарили обновленный летний вольер. Открытие приурочили ко Дню слона, который отмечают 15 июля.