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суббота, 29 января 2022 02:53

В Киеве львы приглашают на празднование своего 13-летия: яркие фото "застолья"
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Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

В Киевском зоопарке 29 и 30 января продолжат отмечать день рождения львов – Геркулеса, Кристины, Вилии и Дарьи.

По случаю праздника в зверинце устроили шоу "Остров сокровищ", сообщила пресс-служба зоопарка в Facebook.

"Вы видели как охотятся львы? По случаю своего 13-летия в 11:00 львиный прайд зоопарка выходит на охоту за любимыми мясными вкусностями", - говорится в сообщении.

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У посетителей будет возможность наблюдать как вынюхивают, допрыгивают, достают, отбирают, распаковывают и смакуют именинники мясные подарки.

"Это настоящий праздничный квест для нашей четверки. За ярким впечатлениями – в Киевзоо. Успейте посетить день рождения львов", - призвали работники зоопарка.

Стоимость билета для взрослых – 100 грн, для детей – 50 грн.

В столичном зоопарке летом прошлого года слону Хорасу подарили обновленный летний вольер. Открытие приурочили ко Дню слона, который отмечают 15 июля.

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