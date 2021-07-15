Киевскому слону Хорасу сделали подарок: яркие фото

В столичном зоопарке слону Хорасу подарили обновленный летний вольер. Открытие приурочили ко Дню слона, который отмечают 15 июля.

Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: kyiv.klichko.org

"Здесь (в вольере. - Gazeta.ua), в частности, установили теневой навес в виде стилизованной скульптуры "Баобаб", который будет создавать атмосферу африканской саванны. Также полностью обновили вольер, заменили забор вокруг него, осуществили благоустройство территории рядом - установили новые скамьи и урны, постелили газон, обустроили полив", - рассказал Кличко.

Несмотря на пандемию, работы по реконструкции зоопарка продолжаются. Уже обновили входную группу. Осуществили благоустройство на части территории. Построили и открыли на территории зверинца современный паркинг и парковку рядом с ним, добавил Кличко.

"Благодаря тому, что зоопарк стал привлекательным и удобным, увеличилось количество его посетителей. Даже во время пандемии, когда критически уменьшился поток туристов в Киев", - отметил мэр.

Сейчас в зверинце обустраивают внутренние инженерные сети в зимних вольерах и закладывают фундаменты летних.

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Индийский слон прошел 25 км, чтобы в последний раз попрощаться со своим 74-летним наездником и другом, с которым провел 25 лет. Слон по имени Брахмадатан осуществил двухчасовую поездку с сыном всадника, чтобы засвидетельствовать свое почтение.