Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото

В среду, 27 октября, медведей Лялю и Малыша отправили из Запорожья в частный зоопарк в нидерландском городе Ренен.

Животный более 20 лет жили на Запорожской детской железной дороге, пишет "Укринформ".

Ее руководитель Михаил Черненький обращался в украинские приюты с просьбой забрать медведей, в частности в Синевир. Ему отказывали из-за нехватки мест.

Фото: Дмитрий Смольенко, "Укринформ"

В Украине животных содержали с любовью. Однако условия, в которых они находились, не были благоприятны, рассказала директор фонда "Медведи в сердце" Ингрид Вермелен.

"Мы сделали вебсайт и обратились к людям через интернет с просьбой помочь собрать деньги на спасение трех медведей: двое из Украины и одна медведица из Боснии. За пять месяцев собрали €71,6 тыс. Мы очень рады, что руководитель детской железной дороги понимает ситуацию и решил отдать этих животных", - сказала Вермелен.

Малыш и Ляля весят примерно по 300 кг. К месту теперь уже постоянного жительства их доставят в специальных клетках. Вес каждой - примерно 150 кг. Медведи будут спать всю дорогу – это примерно 50 ч.

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"Невероятно сложный процесс подготовки: от поиска нового дома в одном из лучших приютов реабилитационного типа и до согласия принять наших мишек. Подготовки всех необходимых документов, согласований, нашего сопровождения к границе (с Польшей. - Gazeta.ua) в течение 18 ч. и завершение таможенных процедур на границе", - рассказала руководительница проекта ОО "Эко-Галич" Иванна Кудина.

Партнеры из Нидерландов откликнулись на просьбы и предложили свою помощь в организации перевозки медведей.

"С начала 2021 года мы совместно работали над организацией их (медведей. - Gazeta.ua) спасения. У нашей организации это 29-й и 30-й спасенный медведь. Но первые, которых мы отправляем за границу. В рамках этого проекта в марте на детскую железную дорогу пригласили лучших ветеринаров Украины, вылечивших зубы Малыша и Ляли, провели диагностику и хирургию. У Малыша клыки были источены, кровили, нервы были оголены", - рассказала Кудина.

Фонд "Медведи в сердце" занимается спасением животных с 1993 года. Животные попадут в частный зоопарк Ouwehand ("Медвежий рай"). Его площадь достигает 2 га. Там есть водопады, берлоги, прогулочные зоны. В зоопарке уже живут медведи из Грузии и Западной Европы. Вместе с запорожскими хищниками их будет девять.