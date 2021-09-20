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понедельник, 20 сентября 2021 19:45

Уплетают за обе щеки: животным киевского зоопарка устроили арбузную неделю
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С сегодняшнего дня, 20 сентября, в столичном зоопарке стартовала арбузная неделя. Продлится она до 26 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба зверинца в Facebook.

В течение недели животные будут лакомиться полосатыми ягодами. Киевляне и гости города могут полюбоваться этим действом и даже покормить зверей.

Фото: скриншот с видео

"За семь дней вы сможете увидеть как наши жители попробуют около 100 арбузов. Но это не новинка для них. Ведь рационы животных богатые сезонными ягодами и фруктами", - рассказали в Киивзоо.

Уже попробовала полосатую вкусность и бегемотиха Лили. Животное в считанные секунды "проглотило" арбуз, довольно причмокивая.

"Наша красавица Лили обожает вкусненько пообедать. А еще - солнышко, бассейн и сладкий арбуз. Приглашаем в гости к Киивзоо", - рассказали в зоопарке.

График показательных кормлений в зоопарке - по ссылке, как и видео кормления Лили.

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В августе прошлого года мэр Киева Виталий Кличко посетил зоопарк и угостил слона Хораса и бегемотиху Фиону полосатыми лакомствами.

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