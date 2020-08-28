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пятница, 28 августа 2020 10:20

Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
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В киевском зоопарке началась традиционная для этого периода "арбузная неделя". На показательное кормление отдельных животных смогут попасть все желающие. "Арбузная неделя" продлится до 30 августа.

Мэр Киева Виталий Кличко посетил зоопарк и угостил слона и бегемотиху полосатыми лакомствами.

Фото: bigkyiv.com.ua

"Эта неделя в киевском зоопарке - арбузная. Это значит, что всех обитателей зоопарка угощают полосатыми ягодами. А посетители, особенно дети, с восторгом за этим наблюдают. Сегодня заехал и угостил арбузиком слона Хораса и бегемотиху Фиону. Угощение им понравилось", - отметил глава столицы.

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В сентябре на территории столичного зоопарка заработает новый паркинг на 400 паркомест. Продолжается строительство и нового приматника с зимним и летним вольерами, который презентуют в следующем году.

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Дата
28
августа

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