"Все красивое и современное" - Кличко рассказал об обновлениях киевского зоопарка

Инфраструктура столичного зоопарка вскоре измениться. Появится новый паркинг и вольеры. Фото: Виталий Кличко

В сентябре на территории столичного зоопарка заработает новый паркинг на 400 паркомест. Продолжается строительство и нового приматника с зимним и летним вольерами, который презентуют в следующем году.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В рамках следующей очереди реконструкции, кроме обновленного "жилья" для животных, хозяйственных помещений и благоустройства территории, в зоопарке возведут ветеринарную клинику с карантинными вольерами", - сообщил мэр столицы.

Сейчас обновили основную часть зоопарка: обустроили новую входную группу с площадью перед входом и новыми помещениями, обновили скульптуры Львов и Зубра, расчистили озера, открыли новый павильон для пеликанов, универсальный вольер для птиц и зверей. Отремонтировали общественные туалеты и медпункт.



"Все красивое и современное. А для животных созданы условия, максимально приближенные к естественным", - подчеркнул мэр Киева.

Впрочем, по словам мэра Киева, на полную реконструкцию зоопарка нужно не менее 5 лет.

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