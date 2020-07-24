С одесского зоопарка сбежали гамадрилы

Ловили трех гамадрилов. Фото: "Думская"

С одесского зоопарка сбежали три гамадрила.

Директор учреждения Игорь Беляков сообщил, что одно животное бегало по территории зоопарка, третье залезло на территорию трамвайного депо, передает "Думская".

Гамадрилов ловили сотрудники полиции и спасатели. Взрослые самцы могут быть опасны для человека.

Сбежал вожак мужчина, молодой самец и самка. Вожака быстро поймали. В 18.03 поймали всех обезьян. Никто не пострадал. Использовали транквилизатор. Животным сразу ввели антидот.

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В побеге обвинили сотрудницу зоопарка. Она кормила животных и неплотно закрыла дверь.

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