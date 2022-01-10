Любил спать в барабане: хозяева 30 мин. "стирала" кота в включенной стиральной машинке

В Днепре кот "стирался" во включенной стиральной машинке в течение 30 мин. и чудом выжил.

Историей поделилась местная ветклиника "На Рабочей" в Facebook.

Фото: скриншот с видео

По словам ветеринаров, кот любит спать в барабане стиральной машины. А на Новый год хозяйка бросила в стирку собачью лежанку серого цвета, как и сам кот.

"Из-за этого хозяйка котика не заметила питомца и запустила "стиралку". Кот пробыл в стиральной машине около 30 мин., прежде чем владельцы услышали его крики", - говорится в сообщении.

Медики рассказали, что к удивлению при открытии стиральной машины кот выскочил и пытался скрыться.

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"Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару", - сообщили в ветклинике.

При осмотре у животного обнаружили низкую температуру и хрипы в легких. Глаза у него не открывались из-за порошка, а изо рта пахло стиральным средством. Броши провели необходимую терапию. Его анализы в норме и вскоре он вернется домой.

"Сейчас он чувствует себя хорошо - активно бегает и прыгает, с удовольствием ест. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броши очень повезло. Не зря у кошек девять жизней", - добавили в ветклинике.

В Киеве по ул. Сеченов котенок упал в унитаз и исчез в канализации. Шансов выжить у малыша практически не было. Впрочем, его удалось достать и вернуть владельцам.