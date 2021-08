Really Building завершила один из самых старых долгостроев Киева

До этого предыдущие застройщики не могли достроить многоэтажку почти 20 лет

Компания застройщик "Really Building", совместно с израильской компанией "Simple Investment Ltd" взяла на себя обязательства перед инвесторами и городской властью и за четыри года достроила и ввела в эксплуатацию один из старейших в Киеве долгостроев. На месте бывшего недостроя по улице Нагорной, 18/16, которую начали возводить еще в 1999 году открыли Жилищный комплекс комфорт-класса "Хенеси Хаус".

Об этом заявила коммерческий директор компании "Really Bulding"

Анна Мурашенко. Подробности в видеоролике здесь.

По ее словам, строительная компания "Really Building" взялась за этот долгострой в 2017 году. Тогда объект представлял собой каркасное сооружение, возведенное до 7-го этажа. Здание было неправильно законсервировано. Поэтому состояние внешних стен было неудовлетворительным – необходимо было разбирать дом и начинать строить снова.

"Сотни счастливых инвесторов уже делают ремонты в своих квартирах. Многие даже и не надеялись, что дом будет введен в эксплуатацию, после стольких лет простоя. Для нас это также был новый опыт и мы уже имеем много наработок для работы с другими такими объектами", - отметила Г. Мурашенко.

Председатель правления жилищно-строительного кооператива по улице Нагорной, 18/16 Александр Козиенко, подчеркнул, что инвесторы дома пытались найти пути возобновления строительства с начала 2000-х и вплоть до 2017 года, когда в проект вошла компания "Really Bulding".

"Путь с начала 2000-го и заканчивая 2017 годом – это был сложный путь. Потому что много лет мы пытались заставить прошлого застройщика, чтобы он закончил строительство, искали возможность получения в аренду земельного участка. Это был один из таких крупных долгостроев в Киеве", - подчеркнул О.Козиенко.

Как отметил Игорь Йофе, генеральный директор израильской инвестиционной компании "Simple Investment Ltd", которая также присоединилась к реализации проекта, около 10% новых инвесторов ЖК "Хенеси Хаус" - иностранцы. Он подчеркни, что такое сотрудничество оказалась продуктивным и успешным, поэтому "Simple Investment Ltd" будет продолжать сотрудничество с "Really Bulding" и в других проектах. В частности, по его словам, компания уже активно работает в рамках строительства нового объекта ЖК "4U" по улицам Академика Булаховского, 2.

По данным Bild.ua, в столице насчитывается около 90 проблемных объектов недвижимости. На сайте КГГА перечень долгостроев, определенный Комиссией по решению проблемных вопросов объектов незавершенного строительства Киева, состоит из 41 здания.