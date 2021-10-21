Минус 40% рейсов: перевозчики массово отказались выходить на маршруты

Центральный автовокзал Киева. Фото: "Сегодня"

Центральный автовокзал Киева потерял 40% рейсов в первое утро действия новых правил пассажирских перевозок. Перевозчики отказались выходить на маршруты.

Об этом заявил представитель компании-оператора автовокзала Максим Скляренко во время брифинга, пишет "РБК-Украина".

Перевозчики накануне вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Теперь они собирают пассажиров неподалеку, за территорией вокзала на нелегальной стоянке.

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В то же время на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики. Там работает рейдовая группа Нацполиции и Госпродпотребслужбы. Они проверяют наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на Covid у водителей и пассажиров. Нарушений пока не было.

Рейдовые группы вышли на официальные объекты перевозок. "Нелегалов" будет проверять полиция на дорогах между областями, рассказал представитель Госпродпотребслужбы Виктор Сергиенко.

С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начали действовать новые правила пассажирских перевозок. Они касаются пассажиров железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта. Высаживать из транспорта пассажиров не будут, но на водителя составят протокол. За перевозку Сovid-опасных пассажиров им грозит штраф от 17 до 34 тыс. грн. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.