Пассажирские перевозки с 21 октября: будут ли высаживать из транспорта без Covid-сертификата

За нарушение новых правил перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Полиция во время рейдов в транспорте не будет высаживать пассажиров без защитных масок и документов, подтверждающих Covid-безопасность. Протоколы будут составлять сразу на перевозчиков.

Об этом рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева, пишет "РБК-Украина".

Где ввели ограничения по пассажирским перевозкам полицейские имеют право выборочно проверять наличие у пассажиров и водителей документов, подтверждающих Covid-безопасность.

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"Высаживать из транспорта никого не будут. Будут составлять админпротокол на перевозчика. Поэтому водители должны проконтролировать наличие соответствующих документов у пассажиров", - отметила Рева.

Новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и будут касаться только межобластного транспорта, напомнила пресс-секретарь.

"Сейчас в городском общественном транспорте все обязательно в масках. Ограничений по наполненности нет. Но каждый регион может вводить эти ограничения по своему усмотрению", - добавили в полиции.

Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. Для поездок между областями пассажирам нужен зеленый сертификат о вакцинации - две дозы вакцины, или отрицательный ПЦР или экспресс-тест, сделанный за 72 ч. Не затронут новые правила только несовершеннолетних пассажиров.