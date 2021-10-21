Минздрав ослабил требования к поездкам в красных зонах

В Минздраве передумали закрывать межобластной транспорт красных зон для привитых одной дозой. Фото: avtobus.org.ua

В красной епидзоне в общественный транспорт межрегионального сообщения будут пускать с документом о получении одной дозы вакцины от Covid-19.

Такая конечная версия карантинных правил, вступивших в силу 21 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения, передает "Украинская правда".

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"В окончательной редакции постановления КМУ разъяснили, что для межобластных перевозок с 21 октября для желтого и красного уровней епидбезопасности нужен один из документов:

- подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против Covid-19;

- отрицательный результат теста ПЦР или экспресс-тест на определение антигена коронавируса;

- документ о выздоровлении лица указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью мобильного приложения "Действие", - говорится в сообщении.

В то же время МОЗ разъясняет относительно последнего: Covid-сертификат на основании выздоровления пациента находится на этапе тестирования.

От 21 октября в Украине действуют новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь водители и пассажиры для поездок между регионами Украины.