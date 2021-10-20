Новые правила пассажирских перевозок: Шмыгаль сделал важное уточнение

Новые правила перевозок будут касаться только совершеннолетних пассажиров межобластного транспорта. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

С завтрашнего дня, 21 октября, в Украине начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Для пассажирских перевозок в пределах города и области Covid-документы не нужны.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 20 октября.

"Все межобластные перевозки будут разрешены, если пассажиры имеют Covid-сертификат или действительный отрицательный тест (ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 ч. - Gazeta.ua). Мы говорим о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.

Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются", - пояснил глава правительства.

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Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. За их нарушения перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн. Новые правила перевозок будут касаться только совершеннолетних пассажиров.