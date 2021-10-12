Новые правила пассажирских перевозок в Украине распространяются не на всех

Новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних. Фото: Сергей Чузавков, УНИАН

Новые правила межрегиональных перевозок с 21 октября не будут касаться несовершеннолетних пассажиров. Возможность получить прививку от коронавируса и оформить Covid-сертификат для них сейчас не предусмотренна.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без негативных тестов на Covid-19, сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет обязательно нужно использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", - пояснил Ляшко.

Правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о водителях, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

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Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке.