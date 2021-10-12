Новые правила пассажирских перевозок в Украине распространяются не на всех

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 891
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 4338
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 801
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1269
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1287
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 3015
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5841
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 927
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 2007
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
5
5
6
8
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
Вселенский патриархат разбил план российской церкви
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
США предоставили Украине высокоточное вооружение и боеприпасы
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Видео
Все видео
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Буковель засыпает снегом
Буковель засыпает снегом
Умер музыкант Мисько Барбара
Умер музыкант Мисько Барбара
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1278
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 567
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 936
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1053
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2187
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 531
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 14:39

Новые правила пассажирских перевозок в Украине распространяются не на всех

  Комментировать
Новые правила пассажирских перевозок в Украине распространяются не на всех
Новые правила пассажирских перевозок не будут распространяться на несовершеннолетних. Фото: Сергей Чузавков, УНИАН

Новые правила межрегиональных перевозок с 21 октября не будут касаться несовершеннолетних пассажиров. Возможность получить прививку от коронавируса и оформить Covid-сертификат для них сейчас не предусмотренна.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без негативных тестов на Covid-19, сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей старше 12 лет обязательно нужно использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", - пояснил Ляшко.

Правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц: граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о водителях, членов экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оранжевой зоне карантина 15 областей

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым или красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые правила пассажирских перевозок в Украине распространяются не на всех». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

Террористы атаковали Бали: 202 человека погибли

Мільйони літрів пива і атракціони - запустили унікальний фестиваль

После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7542
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 6894
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 6570
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
Юлии Саниной - 31. Самые соблазнительные фото солистки The Hardkiss
10
 Просмотров: 5256
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4655
Общество
В двух городах Украины спецкамеры будут "ловить" нарушителей карантина - что им грозит
В двух городах Украины спецкамеры будут "ловить" нарушителей карантина - что им грозит Просмотров: 45
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 Просмотров: 873
Когда Украина начнет перерабатывать собственный мусор - Украинская экологическая agenda
Когда Украина начнет перерабатывать собственный мусор - Украинская экологическая agenda Просмотров: 81
"Авиационный безвиз": что изменится с подписанием соглашения об открытом небе
"Авиационный безвиз": что изменится с подписанием соглашения об открытом небе Просмотров: 189
Завтра в Украине начнет доминировать циклон
Завтра в Украине начнет доминировать циклон Просмотров: 288
Больше всего комментируют
8
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Голосов: 57249
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть