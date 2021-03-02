Показали кухню модного цвета этого года

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Стильно выглядит интерьер кухни в салатовых тонах. Он вызывает чувство уверенности, мотивирует и побуждает к общению. Он прекрасно влиять на общее психическое состояние человека даря гармонию и душевное равновесие. Можно сделать яркие акценты, которые позже можно будет заменить.

Светлые и нежные оттенки часто используют в кухнях в стиле кантри, они добавляют в интерьер уют, легкость и атмосферу спокойствия. Яркие тона чаще всего используют в современных вариантах дизайна.

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Органично цвет будет выглядеть в интерьерах в эко-стиле. В нем должно быть много свободного пространства с минимумом вещей и декора, а также яркий дневной свет и хорошее освещение ночью. В таком стиле преобладают в основном природные материалы и текстуры, такие как древесина, камень, лен, кожа и другие.

Оттенки салатового так же отлично дополнят кухню в стиле минимализм, привнося в него ощущение домашнего уюта. Кухни в таком стиле часто монохромные и современные. Из возможных тонов зеленого цвета в такой интерьер лучше впишется оливковый оттенок.

Многие оттенки салатового идеально смотрятся в интерьерах в стиле хай-тек. Металлические и стеклянные предметы, прямые стремительные линии, сдержанный декор и применения новейших технологий в бытовых приборах - это все характерные черты этого стиля. Кухню в таком случае часто сочетают с гостиной с помощью барной стойки.

Большое разнообразие тонов в палитре салатового цвета дает простор для воображения и позволяет сочетать его со многими другими оттенками. Салатовые оттенки и нейтральные цвета, такие как белый, черный и серый, прекрасно дополняют друг друга, а фисташковый цвет отлично гармонирует с яркими цветами: красным, желтым, синим и другими. Одними из лучших вариантов возникают коричневый, белый, черный, желтый и серый.

Фартук на кухню выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Это покрытие стены возле мойки и плиты, которое находится между столешницей и верхними шкафчиками. Именно в этой зоне обычно скапливается больше всего загрязнений от приготовления пищи. Именно фартук защищает поверхность стены у плиты от скопления жира, влаги и брызг. Даже хорошая вытяжка не спасает эту зону от частых загрязнений.