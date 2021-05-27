Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий

О напольное покрытие стоит подумать еще до черновых работ в квартире. Материалы имеют различные характеристики и это повлияет на выбор.
Это важная деталь интерьера. С ней ежедневно контактируют и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь и качественным.
На что обратить внимание при выборе покрытия пишут в Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n
Как выбрать между типами напольного покрытия:
1. Кварцвинил
хорошо изолирует звук
теплый и приятный для ног материал
подходит для полов с подогревом
износостойкий, влагостойкий
может имитировать любую фактуру
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2. Керамогранит
высокая износостойкость, влагостойкость
большой выбор текстур
подходит для полов с подогревом
холодный материал для ног.
3. Ламинат
устойчивый к деформациям
не требует тщательного ухода
Не изолируйте звук
не всегда подходит для полов с подогревом
4. Паркет
долговечный материал
подвергается шлифовке до 10 раз
хорошо изолирует звук
приятный, теплый материал
не подходит для полов с подогревом
5. Линолеум
бюджетный
влагостойкий
боится температур
Для стильного вида жилья, надо следить за дизайнерскими решениями. Тогда интерьер будет со вкусом и в тренде.
В этой статье собраны устаревшие и немодные решение ремонта.
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