 
Ексклюзивы
1/5
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 315
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Три грузинских блюда, которые поразят каждого - рецепты
Просмотров: 324
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Апелляция отказала в пожизненном Николаю Тарасову. Что говорят в прокуратуре
Просмотров: 504
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Никаких известий: третьи сутки разыскивают пропавшего офицера
Просмотров: 720
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Противостояние Банковой с Кличко: Зеленский устраняет оппонента
Просмотров: 450
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Подставляют себя и Зеленского: как аукнутся изменения в декларировании "слугам народа"
Просмотров: 252
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
"Большое воровство" упростили - основательница "Лиги антитраста"
Просмотров: 405
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
"Силы спецопераций - первая любовь. Как Metallica" - как Riffmaster стал военным
Просмотров: 423
Фото
Все фото
6
9
7
8
5
Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий
Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий
Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера
Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера
Стильная кухня: как избежать ошибок при выборе кухонного стола
Стильная кухня: как избежать ошибок при выборе кухонного стола
Дома в горах поражают задумкой и видом
Дома в горах поражают задумкой и видом
Показали покрытие стен, которое заменяет кондиционер
Показали покрытие стен, которое заменяет кондиционер
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 306
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 288
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
2 Просмотров: 414
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 846
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 2034
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2021
Просмотров: 540
Будинок на кладовищі
На Черкащині люблять на могильних пам'ятниках вказувати професію небіжчика. "Тут лежить лікар такий-то". Шоферів на надгробках малюють біля машини, а ...
пятница, 04 июня 2021 15:10

Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий
6

  Комментировать

Ошибки ремонта: как выбрать напольное покрытие
Фото: woodwerk.com
Ошибки ремонта: как выбрать напольное покрытие
Ошибки ремонта: как выбрать напольное покрытие
Ошибки ремонта: как выбрать напольное покрытие
Ошибки ремонта: как выбрать напольное покрытие

О напольное покрытие стоит подумать еще до черновых работ в квартире. Материалы имеют различные характеристики и это повлияет на выбор.

Это важная деталь интерьера. С ней ежедневно контактируют и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь и качественным.

На что обратить внимание при выборе покрытия пишут в Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Как выбрать между типами напольного покрытия:

1. Кварцвинил

хорошо изолирует звук

теплый и приятный для ног материал

подходит для полов с подогревом

износостойкий, влагостойкий

может имитировать любую фактуру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильно и практично: как выбрать коврик в прихожую

2. Керамогранит

высокая износостойкость, влагостойкость

большой выбор текстур

подходит для полов с подогревом

холодный материал для ног.

3. Ламинат

устойчивый к деформациям

не требует тщательного ухода

Не изолируйте звук

не всегда подходит для полов с подогревом

4. Паркет

долговечный материал

подвергается шлифовке до 10 раз

хорошо изолирует звук

приятный, теплый материал

не подходит для полов с подогревом

5. Линолеум

бюджетный

влагостойкий

боится температур

Для стильного вида жилья, надо следить за дизайнерскими решениями. Тогда интерьер будет со вкусом и в тренде.

В этой статье собраны устаревшие и немодные решение ремонта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Украинских бойцов потравили паралитическим газом

Зубы начали чистить вениками

Женщина взлетела на невероятную высоту

Киев получил уникальную льготу

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты начали убивать протестующих

Создали целебный сыр

Самое читаемое
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
Как проходили в СССР конкурсы красоты - раритетные фото
17
 Просмотров: 11288
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом
Отец изнасилованного и убитого мальчика расправился с педофилом Просмотров: 7983
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
Валерия Крук похвасталась прелестями - горячие фото
5
 Просмотров: 5112
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
Украина проиграла Северной Ирландии под ливнем и градом
 Просмотров: 4554
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
 5 Просмотров: 4194
Дом
Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера
Как вписать новые двери в интерьер: семь советов дизайнера
9
 Просмотров: 162
Стильная кухня: как избежать ошибок при выборе кухонного стола
Стильная кухня: как избежать ошибок при выборе кухонного стола
7
 Просмотров: 72
Дома в горах поражают задумкой и видом
Дома в горах поражают задумкой и видом
8
 Просмотров: 189
Стабилизатор напряжения убережет вашу технику
Стабилизатор напряжения убережет вашу технику Просмотров: 27
Показали покрытие стен, которое заменяет кондиционер
Показали покрытие стен, которое заменяет кондиционер
5
 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
40
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
3
Зеленский встретился с сенаторами США. О чем говорили
2
"Президент знает, что мы непричастны" - Антоненко
2
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Голосов: 2789
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть