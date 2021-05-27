Как не ошибиться с ремонтом: пять типов напольных покрытий

Фото: woodwerk.com

О напольное покрытие стоит подумать еще до черновых работ в квартире. Материалы имеют различные характеристики и это повлияет на выбор.

Это важная деталь интерьера. С ней ежедневно контактируют и важно, чтобы этот материал был приятным на ощупь и качественным.

На что обратить внимание при выборе покрытия пишут в Инстаграм a.s.d.e.s.i.g.n

Как выбрать между типами напольного покрытия:

1. Кварцвинил

хорошо изолирует звук

теплый и приятный для ног материал

подходит для полов с подогревом

износостойкий, влагостойкий

может имитировать любую фактуру

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2. Керамогранит

высокая износостойкость, влагостойкость

большой выбор текстур

подходит для полов с подогревом

холодный материал для ног.

3. Ламинат

устойчивый к деформациям

не требует тщательного ухода

Не изолируйте звук

не всегда подходит для полов с подогревом

4. Паркет

долговечный материал

подвергается шлифовке до 10 раз

хорошо изолирует звук

приятный, теплый материал

не подходит для полов с подогревом

5. Линолеум

бюджетный

влагостойкий

боится температур

Для стильного вида жилья, надо следить за дизайнерскими решениями. Тогда интерьер будет со вкусом и в тренде. В этой статье собраны устаревшие и немодные решение ремонта.