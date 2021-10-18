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понедельник, 18 октября 2021 10:53

Показали видео задержания российского оккупанта Косяка

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Показали видео задержания российского оккупанта Косяка
В Косяка было при себе оружие и удостоверение офицера. Фото: Telegram / Андрей Цаплиенко

Опубликовали видео задержания российского военного Андрея Косяка на Донбассе.

Он пытался представиться сотрудником СЦКК, написал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

"Российская пропаганда представляет его как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие". Эти кадры доказывают: во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И вообще СЦКК ЛНР не существует. Согласно договоренностям, в Совместный центр контроля и координации могут входить только представители Украины и России", - написал журналист.

Украинские военные против Косяка силу не применяли.

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"Он добровольно сдался и выполнял все требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта. В-третьих, с подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, признает существование незаконной СЦКК ЛНР. И признает и ЛНР как сторону переговоров. Такой хитрый план", - добавил Цаплиенко.

13 октября во время общего заседания ТКГ российские боевики устроили провокацию. Оперативная группа ВСУ задержала боевика. Им оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года. У него изъяли оружие и боеприпасы.

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Дата
18
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