Океан посреди города: показали впечатляющее здание

В корейском городе Сеул создали впечатляющий дом, которого нет больше нигде в мире. По его стенах бушуют океанские волны. Это не просто экраны. Кажется, что с них вода вот-вот выльется наружу.
Края экранов заворачивают за два угла здания позволяет добиться особенно реалистичной анаморфотное 3D-иллюзией. Настоящее искусство будущего.
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Изготовитель и установщик этого чуда - компания d'strict.
Этот гигантский уличный экран выглядит как настоящий аквариум. Он состоит из 31000 модулей и имеет 80,1 м в длину и 20,1 м в высоту, по площади составляет потрясающие 1620 м².
Лучшие здания 2020 года в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет.
Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать голос за проекты.
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