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суббота, 22 августа 2020 12:36

Океан посреди города: показали впечатляющее здание

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Автор: 4tololo.ru
  В голове не укладывается: показали бурный океан посреди Сеула
В голове не укладывается: показали бурный океан посреди Сеула

В корейском городе Сеул создали впечатляющий дом, которого нет больше нигде в мире. По его стенах бушуют океанские волны. Это не просто экраны. Кажется, что с них вода вот-вот выльется наружу.

Края экранов заворачивают за два угла здания позволяет добиться особенно реалистичной анаморфотное 3D-иллюзией. Настоящее искусство будущего.

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Изготовитель и установщик этого чуда - компания d'strict.

Этот гигантский уличный экран выглядит как настоящий аквариум. Он состоит из 31000 модулей и имеет 80,1 м в длину и 20,1 м в высоту, по площади составляет потрясающие 1620 м².

Лучшие здания 2020 года в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет.

Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать голос за проекты.

4tololo.ru
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