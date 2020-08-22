Океан посреди города: показали впечатляющее здание

Автор: 4tololo.ru В голове не укладывается: показали бурный океан посреди Сеула

В корейском городе Сеул создали впечатляющий дом, которого нет больше нигде в мире. По его стенах бушуют океанские волны. Это не просто экраны. Кажется, что с них вода вот-вот выльется наружу.

Края экранов заворачивают за два угла здания позволяет добиться особенно реалистичной анаморфотное 3D-иллюзией. Настоящее искусство будущего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полмиллиона за замок: на продажу выставили жилье мечты

Изготовитель и установщик этого чуда - компания d'strict.

Этот гигантский уличный экран выглядит как настоящий аквариум. Он состоит из 31000 модулей и имеет 80,1 м в длину и 20,1 м в высоту, по площади составляет потрясающие 1620 м².

Лучшие здания 2020 года в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет. Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать голос за проекты.