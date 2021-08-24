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среда, 01 сентября 2021 11:55

Дом-труба висит в воздухе: жилье поражает удобством и дизайном
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Странные дома: жилье в форме трубы висит в воздухе
Фото: contemporist.com
Странные дома: жилье в форме трубы висит в воздухе
Странные дома: жилье в форме трубы висит в воздухе
Странные дома: жилье в форме трубы висит в воздухе

Удобно жить можно и в трубе. Это доказали архитекторы дома трубы. Ее диаметр 3,5 м и длину 12 м. Уникальная кабина внешние из нержавеющей стали и обшитым деревом интерьером.

Одной из основных особенностей проекта является бесшовная облицовка из листового листа из нержавеющей стали 4 мм. Под ним есть система отвода барабанного звука дождя.

Из-за разницы высот, которая оказывается на участке, конструкция консольно поступает со стороны вися в воздухе. Каркас здания сформирован из опорных ребер как корпус корабля, весит около 12 тонн и удерживается в равновесии только шестью болтами.

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Вход в кабину зажат между деревьями. Стеклянные двери и окна дают представление об интерьере и соответствуют форме внешнего вида.

Интерьер кабины имеет ванную комнату, кухню, обеденную зону и кровать.

Панорамный двор с внутренним двориком - мечта многих. Чтобы жилье было продумано до мелочей, можно одолжить идеи у профессионалов. Например, архитектор Барри Кондон с Condon Scott Architects спроектировал новое здание на террасе в курортном месте Ванаци в Новой Зеландии. В нем наклонены крыши и глубокие карнизы.

contemporist.com
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