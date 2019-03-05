Дом без окон поражает своим видом и удобством

Фото: mors.in.ua

В японском городе Тойота построили дом без окон. Для еще большей оригинальности вида, его покрасили в черный цвет. За счет этого он ярко выделяется среди соседних домов.

Созданием этой 2-х этажного здания занимался известный японский архитектор Кацутоши Сасаки. Назвал ее T House

Об этом пишет Мors.

T House - это не художественная инсталляция, а реальное жилье японской семейной пары с одним ребенком.

На проектирование ушло 3 года, а на строительство - 7 месяцев.

Архитектор вписался в небольшой земельный участок дом площадью 54,6 кв. м. Его высота - 8 м. А так как дом без окон, то выглядит, как коробка. Если присмотреться, то видно сплошные длинные застекленные полосы под верхней плоскостью здания. Оттуда проникает солнечный свет.

Внешне T House полностью обшит черной древесиной, а все, что внутри дома - изготовлена ​​из светлой неокрашенной древесины.

Пропорции дома довольно необычные для жилых зданий. Его длина 13,5 м при ширине 3,1 м. Стиль открытого жилого пространства позволяет эффективно сочетать зоны для жизни и для офисной работы.

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В доме есть четыре спальни, кабинет, гостиная, кухня и ванная. До второго этажа ведет винтовая лестница.

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's пустит с молотка построенную в 1920-х годах церковь, превращенную в просторное 2-этажное жилье с лаконичным интерьером. Площадь ее составляет 290 квадратных метров. Находится здание в городке Муйден нидерландской провинции Северная Голландия, расположенном в 15 минутах езды от Амстердама. Для сохранения колорита сооружения дизайнеры оставили невредимыми отдельные элементы интерьера бывшей церкви: сводчатые потолки, витражные окна, колоритные дубовые двери.