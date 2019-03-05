 
Ексклюзивы
1/5
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
Просмотров: 864
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
1 Просмотров: 360
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Просмотров: 549
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 405
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 531
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3969
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2250
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2178
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3870
Фото
Все фото
5
10
13
33
13
Дом без окон поражает своим видом и удобством
Дом без окон поражает своим видом и удобством
Создали оригинальное микрожилье, которое можно переносить с места на место
Создали оригинальное микрожилье, которое можно переносить с места на место
Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера
Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера
Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор
Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор
Красота по-весеннему: 15 креативных идей декора
Красота по-весеннему: 15 креативных идей декора
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2178
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2646
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 2007
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1458
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4446
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 1071
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 23:28

Дом без окон поражает своим видом и удобством
5

  Комментировать

Фото: mors.in.ua

В японском городе Тойота построили дом без окон. Для еще большей оригинальности вида, его покрасили в черный цвет. За счет этого он ярко выделяется среди соседних домов.

Созданием этой 2-х этажного здания занимался известный японский архитектор Кацутоши Сасаки. Назвал ее T House

Об этом пишет Мors.

T House - это не художественная инсталляция, а реальное жилье японской семейной пары с одним ребенком.

На проектирование ушло 3 года, а на строительство - 7 месяцев.

Архитектор вписался в небольшой земельный участок дом площадью 54,6 кв. м. Его высота - 8 м. А так как дом без окон, то выглядит, как коробка. Если присмотреться, то видно сплошные длинные застекленные полосы под верхней плоскостью здания. Оттуда проникает солнечный свет.

Внешне T House полностью обшит черной древесиной, а все, что внутри дома - изготовлена ​​из светлой неокрашенной древесины.

Пропорции дома довольно необычные для жилых зданий. Его длина 13,5 м при ширине 3,1 м. Стиль открытого жилого пространства позволяет эффективно сочетать зоны для жизни и для офисной работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера

В доме есть четыре спальни, кабинет, гостиная, кухня и ванная. До второго этажа ведет винтовая лестница.

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's пустит с молотка построенную в 1920-х годах церковь, превращенную в просторное 2-этажное жилье с лаконичным интерьером. Площадь ее составляет 290 квадратных метров. Находится здание в городке Муйден нидерландской провинции Северная Голландия, расположенном в 15 минутах езды от Амстердама.

Для сохранения колорита сооружения дизайнеры оставили невредимыми отдельные элементы интерьера бывшей церкви: сводчатые потолки, витражные окна, колоритные дубовые двери.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дом без окон поражает своим видом и удобством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 21838
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 19590
Блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
18
 Просмотров: 17883
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 7 Просмотров: 17793
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 17740
Дом
Создали оригинальное микрожилье, которое можно переносить с места на место
Создали оригинальное микрожилье, которое можно переносить с места на место
10
 Просмотров: 1809
Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера
Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера
13
 Просмотров: 2475
Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор
Мел Гибсон продает роскошное 5-акровое поместье, расположенное у подножия гор
33
 Просмотров: 1548
Красота по-весеннему: 15 креативных идей декора
Красота по-весеннему: 15 креативных идей декора
13
 Просмотров: 1224
Составили лайфхаки с весенней уборки дома
Составили лайфхаки с весенней уборки дома Просмотров: 837
Больше всего комментируют
30
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
13
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
7
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
Разоблачили скрытую агитацию Зеленского
Голосов: 534
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua