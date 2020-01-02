Журналиста приговорили к высшей мере наказания

Василий Бобинский одним из первых в Украине писал в жанре эротической поэзии. В 1923 и 1924-м издал сборники "Ночь любви" и "Тайна танца" Фото: twitter.com/history_ukraine

Поэта и журналиста 39-летнего Василия Бобинского приговорили к смертной казни 2 января 1938-го. Расстреляли как "врага народа" после отбытия каторги в ГУЛАГе.

Родился и долгое время проживал в Западной Украине. Участвовал в военных действиях 1918-1920 в составе Украинской Галицкой армии, часть которой присоединилась к Красной. После войны стал соучредителем объединения символистов "Мытуса" и редактором одноименного журнала во Львове. Устраивали литературные встречи, благотворительные мероприятия, но группа быстро распалась из-за давления польского руководства. Журнал выдержал всего 4 выпуска.

Преследования со стороны польских властей заставили его искать благосклонности у большевиков. Стал членом нелегальной КПЗУ и работал в коммунистической польской прессе. Стал одним из организаторов группы просоветских писателей "Горно", за что попал в польскую тюрьму. Там написал поэму "Смерть Франка", которую в УССР пропагандировали как одну из лучших.

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В 1930-х, с мыслями о лучшем будущем, переехал в СССР. В Харькове стал членом Всеукраинского союза пролетарских писателей, но его творчество и взгляды не понравилась властям. Уже через 4 года его арестовали агенты НКВД. Обвинили в сотрудничестве с УВО и главным идеологом украинского интегравльного национализма Дмитрием Донцовым. На суде дали 3 года лагерей. Вместе с женой и сыном поездом вывезли на строительство канала Волга-Москва.

Поэта расстреляют во времена Большого террора 8 января 1938-го, сразу после отбытия наказания. Жена исчезнет бесследно, а сын получит клеймо "ребенка врага народа".

15 декабря 1934 года в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьского дворца, чекисты расстреляли 28 невинных украинцев. Их обвинили в участии в объединении националистов.Погибшие стали первыми пострадавшими в массовых репрессиях, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова.