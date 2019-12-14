"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

Автор: patrioty.org.ua Первыми жертвами репрессий Сталина стали представители украинской интеллигенции

15 декабря 1934 года в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьского дворца, чекисты расстреляли 28 невинных украинцев. Их обвинили в участии в объединении националистов.

Погибшие стали первыми пострадавшими в массовых репрессиях, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова 1 декабря того же года. Его застрелили прямо в коридорем Смольного института.

Автор: law-school.dp.ua Бывший Институт благородных девиц Киева, ныне - Октябрьский дворец

Именно смерть Кирова побудила тогда еще генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина развернуть репрессии. В тот же день он принял постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов". Теперь срок расследования дел сокращался до 10 дней, а их рассмотрение в суде происходило без адвоката и прокурора. Обжалование приговора и ходатайство о помиловании запрещалось. Приговор выполняли немедленно.

"Сильная и мощная диктатура пролетариата - вот что нам нужно теперь, для того чтобы стереть в прах последние остатки вымирающих классов и разбить их воровские махинации. Репрессии является необходимым элементом наступления", - заявил Сталин накануне на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК.

Автор: law-school.dp.ua Постановление Сталина, с которого начались репрессии

В Украине первыми жертвами стали представители интеллигенции, проходивших по сфабрикованному чекистами делу "Объединение украинских националистов". Ее члены якобы планировали теракты и диверсии, чтобы свергнуть советскую власть.

Почти все обвиняемые жили в Харькове и были арестованы еще в начале ноября. Утверждали, что большинство из них нелегально прибыла в Советский Союз через Польшу и Румынию. Имели при себе револьверы и гранаты.

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13-15 декабря выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством Василия Ульриха рассмотрела дело украинцев. С 37 человек, к расстрелу приговорили 28. Среди них политические и общественные деятели, писатели Иван и Тарас Крушельницкие, Григорий Косынка, Дмитрий Фальковский, Кость Буревий, Алексей Влызько. Приговор выполнили сразу.

"Прости, что так много горя принес тебе за короткий век. Прости, дорогая жена, а простив - прощай. Не скорби, говорю: слезами горя не залить. Пожелаю тебе здоровья. Свидание не проси, не надо", - написал Григорий Косынка в прощальном письме жене Тамаре Мороз-Стрелец.

Автор: law-school.dp.ua Василий Ульрих руководил большинством громких судебных процессов периода сталинских репрессий

Остальные осужденных сослали на Соловки, где они погибли. Среди них были Антон Крушельницкий, Юлиан Бачинский и Петр Гельмер-Дидушка.

"Далее в "Приговоре" читаю, что с 37 обреченных, 28 приговорены к расстрелу и приговор приведен в исполнение, а 9-х человек ... выделено на дополнительное исследование. Это означало, что их расстреляют позднее, или вышлют в концентраках, откуда они все равно живыми не выйдут. Итак, потехи в этом было мало. Но все же, - странная человеческая психика - в глубине души была надежда: а может кто и выживет", - писал литературовед Григорий Костюк в своей книге воспоминаний "Встречи и прощания".

Расстрелянных похоронили на Лукьяновском кладбище в северо-восточной части на участке №7. 18 декабря 1994 Братство Андрея Первозванного установило здесь деревянный крест. В 2009-м Трускавецкая организация всеукраинского "Мемориала" им. Василия Стуса упорядочила могилу, установила дубовый крест и металлическую табличку с фамилиями расстрелянных.

Всего в декабре 1934 года репрессировали 6501 человека. Всех осужденных по делу о "Объединение украинских националистов" реабилитировали в 1950-х годах во время хрущевской оттепели.

70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны. 46% готовы оправдать репрессии его эпохи. Уважает советского вождя 41% опрошенных. Только 14% испытывают по отношению к нему раздражение, страх или отвращение. Таковы результаты мартовского опроса "Левада-центра". Уровень положительного отношения к Сталину - самый высокий за все годы исследований.