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воскресенье, 15 декабря 2019 07:15

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского
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Автор: patrioty.org.ua
  Первыми жертвами репрессий Сталина стали представители украинской интеллигенции
Первыми жертвами репрессий Сталина стали представители украинской интеллигенции

15 декабря 1934 года в подвале бывшего Института благородных девиц Киева, ныне - Октябрьского дворца, чекисты расстреляли 28 невинных украинцев. Их обвинили в участии в объединении националистов.

Погибшие стали первыми пострадавшими в массовых репрессиях, начатых после убийства первого секретаря Ленинградского городского комитета ВКП (б) Сергея Кирова 1 декабря того же года. Его застрелили прямо в коридорем Смольного института.

Автор: law-school.dp.ua
  Бывший Институт благородных девиц Киева, ныне - Октябрьский дворец
Бывший Институт благородных девиц Киева, ныне - Октябрьский дворец

Именно смерть Кирова побудила тогда еще генерального секретаря ЦК ВКП (б) Иосифа Сталина развернуть репрессии. В тот же день он принял постановление "О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов". Теперь срок расследования дел сокращался до 10 дней, а их рассмотрение в суде происходило без адвоката и прокурора. Обжалование приговора и ходатайство о помиловании запрещалось. Приговор выполняли немедленно.

"Сильная и мощная диктатура пролетариата - вот что нам нужно теперь, для того чтобы стереть в прах последние остатки вымирающих классов и разбить их воровские махинации. Репрессии является необходимым элементом наступления", - заявил Сталин накануне на объединенном Пленуме ЦК и ЦКК.

Автор: law-school.dp.ua
  Постановление Сталина, с которого начались репрессии
Постановление Сталина, с которого начались репрессии

В Украине первыми жертвами стали представители интеллигенции, проходивших по сфабрикованному чекистами делу "Объединение украинских националистов". Ее члены якобы планировали теракты и диверсии, чтобы свергнуть советскую власть.

Почти все обвиняемые жили в Харькове и были арестованы еще в начале ноября. Утверждали, что большинство из них нелегально прибыла в Советский Союз через Польшу и Румынию. Имели при себе револьверы и гранаты.

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13-15 декабря выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР под председательством Василия Ульриха рассмотрела дело украинцев. С 37 человек, к расстрелу приговорили 28. Среди них политические и общественные деятели, писатели Иван и Тарас Крушельницкие, Григорий Косынка, Дмитрий Фальковский, Кость Буревий, Алексей Влызько. Приговор выполнили сразу.

"Прости, что так много горя принес тебе за короткий век. Прости, дорогая жена, а простив - прощай. Не скорби, говорю: слезами горя не залить. Пожелаю тебе здоровья. Свидание не проси, не надо", - написал Григорий Косынка в прощальном письме жене Тамаре Мороз-Стрелец.

Автор: law-school.dp.ua
  Василий Ульрих руководил большинством громких судебных процессов периода сталинских репрессий
Василий Ульрих руководил большинством громких судебных процессов периода сталинских репрессий

Остальные осужденных сослали на Соловки, где они погибли. Среди них были Антон Крушельницкий, Юлиан Бачинский и Петр Гельмер-Дидушка.

"Далее в "Приговоре" читаю, что с 37 обреченных, 28 приговорены к расстрелу и приговор приведен в исполнение, а 9-х человек ... выделено на дополнительное исследование. Это означало, что их расстреляют позднее, или вышлют в концентраках, откуда они все равно живыми не выйдут. Итак, потехи в этом было мало. Но все же, - странная человеческая психика - в глубине души была надежда: а может кто и выживет", - писал литературовед Григорий Костюк в своей книге воспоминаний "Встречи и прощания".

Расстрелянных похоронили на Лукьяновском кладбище в северо-восточной части на участке №7. 18 декабря 1994 Братство Андрея Первозванного установило здесь деревянный крест. В 2009-м Трускавецкая организация всеукраинского "Мемориала" им. Василия Стуса упорядочила могилу, установила дубовый крест и металлическую табличку с фамилиями расстрелянных.

Всего в декабре 1934 года репрессировали 6501 человека. Всех осужденных по делу о "Объединение украинских националистов" реабилитировали в 1950-х годах во время хрущевской оттепели.

70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории страны. 46% готовы оправдать репрессии его эпохи. Уважает советского вождя 41% опрошенных. Только 14% испытывают по отношению к нему раздражение, страх или отвращение. Таковы результаты мартовского опроса "Левада-центра". Уровень положительного отношения к Сталину - самый высокий за все годы исследований.

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Дата
15
декабря

"Прощай, дорогая жена" - 28 украинцев расстреляли в подвале Октябрьского

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