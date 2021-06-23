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среда, 23 июня 2021 14:19

Золотые маски и необычные фигурки нашли в жертвенных ямах I тыс. до н. е

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На археологическом памятнике Китая бронзового века, городище Саньсиндуй, археологи обнаружили шесть новых жертвенных ям с тысячей артефактов.

Возраст почти всех находок определили в 3 тыс. лет. Тогда теми территориями управляло царство Шу. Ценными предметами назвали золотые и бронзовые маски, вещи с выгравированными драконами и коровами, миниатюрные скульптуры из слоновой кости, шелк, образцы древнего риса и семян, передает "Синьхуа".

Также впервые за всю историю памятника удалось обнаружить бронзовую фигурку человека, сидящего на коленях с повернутой в сторону головой.

Автор: Синьхуа
  Фигурку человечка с повернутой в сторону головой на городище Саньсиндуй находят впервые
Фигурку человечка с повернутой в сторону головой на городище Саньсиндуй находят впервые

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Как и ранее в ямах не обнаружили никаких человеческих останков, поэтому не знают их точного предназначения. По одной из версий тела умерших сжигали, а в ямы сбрасывали вещи, чтобы не повредив доставить их на тот свет.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования смогут приоткрыть тайны ритуалов времен царства Шу.

Недавно в китайской провинции Шэньси, на древнем кладбище городка Гаочжуан, обнаружили хорошо сохранившиеся бронзовые зеркала. Их клали в захоронения вельмож, как сопроводительные погребальные дары.

Исследователи рассказывают, что кладбищу более 2 тыс. лет. Там находится 400 гробниц, преимущественно эпохи правления династии Западная Хань - 202 год до н.э. - 8 год н.э., хотя некоторые на 250 лет старше. Внутри гробницы находили большую коллекцию керамической и бронзовой посуды.

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